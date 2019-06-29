محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن غياب حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" لمدة ستة أشهر، لافتًا إلى أن اللاعب سيجري عملية جراحة في ألمانيا.
وأضاف طبيب الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن مدة غياب اللاعب ستتراوح بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر على أن يكون جاهزًا بعدها.
وكان اللاعب تعرض للإصابة بقطع على مستوى وتر إكليس خلال مران المنتخب المصري والذي أقيم اليوم استعدادًا لمباراة أوغندا المقبلة في إطار منافسات مجموعات كأس أمم أفريقيا.
وتوجه صاحب الـ32 عامًا للمستشفى لتثبت الأشعة عن إصابته بقطع في وتر إكليس مما يعني غيابه عن كأس الأمم الأفريقية بجانب مباريات فريقه خلال هذا الموسم.
ويعتبر جنش الحارس الأساسي للزمالك خلال هذا الموسم حيث شارك في 28 مباراة محلية خلال هذا الموسم بواقع (27 مباراة في الدوري ومباراة بكأس مصر).
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.
وضمن المنتخب المصري الوصول لدور الـ16 بكأس الأمم حيث يحتل رفاق النجم محمد صلاح الصدارة برصيد ست نقاط.
في المقابل، يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط يليله كل من منتخب زيمبابوي برصيد نقطة ثم منتخب الكونغو الديمقراطية بدون أي نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة للأبيض.. الزمالك يعلن لمصراوي مدة غياب جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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