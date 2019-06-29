إصابة مدافع كوت ديفوار في كاحل القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض سيرجي اورييه مدافع كوت ديفوار لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه امام المغرب والتي خسرها الافيال بهدف دون رد ضمن مباريات الحولة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت إصابة مدافع كوت ديفوار، خلال مغادرة الملعب عقب المباراة وبسؤاله عن الإصابة أكد أنه سيخضع لفحص طبي غدا للتأكد من حجم الاصابة.

وخسر منتخب كوت ديفوار مواجهته الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2019 أمام المغرب بهدف دون رد.

ويواجه منتخب كوت ديفوار، نظيره الناميبي، في الجولة الثالثة بدور المجموعات، بلقاء سيقام على ستاد الدفاع الجوي ويحتل الافيال المركز الثاني في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط خلف المغرب المتصدر بست نقاط.