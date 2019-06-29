منتخب جنوب أفريقيا يزيد أماله في التأهل بالفوز على ناميبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب جنوب أفريقيا فوزًا هامًا أمام نظيره ناميبيا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقان الكرة دون خطورة خلال الشوط الأول والربع الثاني من الشوط الثاني حتى بدأت سيطرة ملحوظة من قبل لاعبي جنوب أفريقيا حتى اهتزت شباك ناميبيا في الدقيقة 69 عن طريق زونجو لاعب جنوب إفريقيا الذي قابل عرضية من ركنية برأسية قوية مرت إلى الشباك.

وبهذا الفوز رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى النقطة 3 في المركز الثالث بفارق الأهداف ن منتخب كوت ديفوار الوصيف، بينما يتذيل ناميبيا المجموعة بدون أي نقطة.