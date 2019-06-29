لاعب اليونايتد ينتقل للدوري الإكوادوري

أعلن نادي ليجا دي كيتو، بطل الدوري الإكوادوري عن انتقال أنطونيو فالنسيا، إلى صفوفه لمدة موسمين بعد تركه لمانشستر يونايتد.

وقال النادي في بيان رسمي: “ليجا دي كيتو يعلن رسميا عن وصول أنطونيو فالنسيا كدعم جديد بعقد لموسمين”.

وتوج ليجا ديي كيتو، بكأس ليبرتادورس في 2008 وكأس سودأمريكانا في 2009، وريكوبا سودأمريكانا في 2009 و2010.

وأكمل فالنسيا في أبريل/نيسان الماضي عشر سنوات في النادي الإنجليزي الذي حقق معه العديد من البطولات، وأصبح من نجومه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكان فالنسيا من عناصر المنتخب الإكوادوري الذي تأهل لمونديالي ألمانيا 2006 والبرازيل 2014.

وبدأ فالنسيا (33 عاما) مسيرته في ناثيونال الإكوادوري، الذي انتقل منه في 2005 إلى فياريال الإسباني.

كما لعب لنادي ويجان ثم انتقل في 2009 إلى مانشستر يونايتد.