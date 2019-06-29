إشبيلية يوقع اتفاقًا لضم هداف الدوري الهولندي

وقع إشبيلية اتفاقا مبدئيا مع نادي “بي إس آيندهوفن”، لضم المهاجم لوك دي يونج، اليوم الجمعة، بحسب تقارير صحفية هولندية.

وأعلن آيندهوفن أن المهاجم الهولندي (28 عاما)، لن يحضر غدًا مران الفريق، وسيذهب الأسبوع المقبل لإشبيلية من أجل إتمام الصفقة، وفقا لصحيفة (آيندهوفن داجبلاد).

وسيدفع النادي الإسباني 12.5 مليون يورو، لكن سيتم الإعلان عن التفاصيل الأسبوع المقبل، حين يخضع اللاعب للفحص الطبي، بحسب صحيفة (الجمين داجبلاد).

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وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونج، يرى في إشبيلية خطوة جيدة، للبقاء ضمن المنتخب الهولندي.

وبدأ المهاجم مسيرته في دي جرافشاب، كما لعب في صفوف تفينتي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ونيوكاسل الإنجليزي، قبل التوقيع لـ”بي إس في” عام 2014.

وتوج دي يونج هدافًا للدوري الهولندي، الموسم الماضي، برفقة لاعب أياكس أمستردام، دوسان تاديش، بـ28 هدفا في 34 مباراة.