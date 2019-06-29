الارجنتنين تطيح بفنزويلا وتحجز البطاقة الثانية لنصف نهائي كوبا امريكا

تغلب المنتخب الارجنتنين علي نظيره الفنزويلا بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي استاد ماراكانا ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل. ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل. سجل اهدف اللقاء لاوتارو مارتينيز و جيوفاني لو سيلسو جائت الاهداف في الدقائق 10،74. بهذه النتيجه يتاهل المنتخب الارجنتنيني الي نصف النهائي بعدما سبقه المنتخب البرازيلي.

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