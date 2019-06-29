أمريكا تطيح بفرنسا وتتأهل لنصف نهائي مونديال السيدات

فاز منتخب أمريكا للسيدات علي نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة كاس العالم للسيدات 2019المقامه بفرنسا. ربع النهائي من بطولة كاس العالم للسيدات 2019المقامه بفرنسا. سجل اهداف اللقاء ميجان رابينوي في الدقايق 5،65 للمنتخب الامريكي بينما سجل للمنتخب الفرنسي ويندي ريناد في الدقيقة 81. وبهذه النتيجة تحجز أمريكا البطاقه الثانية إلي نصف النهائي البطولة بعدما تأهلت انجلترا.

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