أمريكا تطيح بفرنسا وتتأهل لنصف نهائي مونديال السيدات

فاز منتخب أمريكا للسيدات علي نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن مبارياتربع النهائي من بطولة كاس العالم للسيدات 2019المقامه بفرنسا.
سجل اهداف اللقاء ميجان رابينوي
وبهذه النتيجة تحجز أمريكا البطاقه الثانية إلي نصف النهائي البطولة بعدما تأهلت انجلترا.
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