أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن موعد انتظام أحمد أيمنفي التدريبات الجماعية.
ويعود أيمن للتدريبات عقب انقضاء فترة الراحة
وكان لاعب منتخب الشباب قد تعرض للاصابة بشد فى عضلات البطن والتى حرمته من التواجد بالتدريبات مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن عن موعد مشاركة أحمد أيمن في التدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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