الإسماعيلي يعلن عن موعد مشاركة أحمد أيمن في التدريبات الجماعية

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن موعد انتظام أحمد أيمن في التدريبات الجماعية. في التدريبات الجماعية.

ويعود أيمن للتدريبات عقب انقضاء فترة الراحة التى استمرت 48 ساعة.

وكان لاعب منتخب الشباب قد تعرض للاصابة بشد فى عضلات البطن والتى حرمته من التواجد بالتدريبات مؤخرا.



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