راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة ة، عقب خوض المران صباح اليوم الجمعة.

وكان الفريق قد تعادل ودياً مساء أمس مع القناة بهدف لكل فريق فى أول تجاربه الوديه تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى. أمس مع القناة بهدف لكل فريق فى أول تجاربه الوديه تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأثنين المقبل ضمن برنامجه التحضيرى لخوض استحقاقات الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويستعد أيضاً لخوض الموسم الجديد.

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