عبدالرحمن مجدي يتعرض للإصابة في مران الإسماعيلي

تعرض عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى لإصابة خفيفة فى الركبة خلال مشاركته في مران الفريق اليوم.

وأدى محمد مجدى حارس المرمى تدريبات تأهيلية فى ظل تعرضه للاصابة خلال الودية التى اقيمت أمس أمام القناة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما حيث سجل للدراويش عماد حمدى.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا



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