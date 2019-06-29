الإسماعيلي يواصل استعدادته للموسم الجديد

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباتة اليوم الجمعة ، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد. التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.

وبدء المران بتدريبات بدنية شاقة تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق من أجل الارتقاء بالجوانب البدنية.

وأختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.



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