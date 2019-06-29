رياضة | تعرف على توقعات مدافع منتخب مصر للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على توقعات مدافع منتخب مصر للمربع الذهبي في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع باهر المحمدي نجم المنتخب الوطني، تأهل كلا من مصر، والسنغال، والمغرب، ونيجيريا للمربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر.



وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي :"اتوقع تأهل كلا من مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا للمربع الذهبي لأمم أفريقيا".



واختتم المحمدي تصريحاته قائلاً :"لم ألعب أمام تونس ولكني لعبت أمام نيجيريا والسنغال وهم من الفرق القوية للغاية".