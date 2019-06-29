رياضة | منتخب جنوب إفريقيا يهزم ناميبيا بهدف نظيف في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جنوب إفريقيا يهزم ناميبيا بهدف نظيف في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزا صعبا على نظيره ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث جاء متوسط المستوى، ولم يشهد أي خطورة على أي مرمى.

وفي الشوط الثاني ومع وصول المباراة للدقيقة ٦٨ نجح بونغاني زونغو في إحراز الهدف الأول لجنوب إفريقيا، والفوز في المباراة، ليحصد منتخب الأولاد ٣ نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحي المركز الثاني في المجموعة، بينما بقي منتخب ناميبيا دون أي نقطة في أخر المجموعة.