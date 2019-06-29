رياضة | جمهور المغرب يحصل على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا من السفارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور المغرب يحصل على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا من السفارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة المغربي حصول جماهير المغرب على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا، التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب السلام، من السفارة المغربية بالقاهرة.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "في إطار المجهودات المشتركة بين سفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتسهيل ولوج الجمهور المغربي إلى ملعب السلام لمتابعة المباراة التي ستجمع يوم فاتح يوليوز 2019 بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، فإنه بإمكان المشجعين المغاربة الحصول على التذاكر اللازمة بالشباك رقم 1 في القسم القنصلي التابع لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة، الكائن بـ3 شارع الصالح أيوب، الزمالك".

وأشار البيان إلى أن الجمهور المغربي يمكنه الحصول على التذاكر، ابتداء من يوم السبت 29 يونيو 2019 من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، إلى يوم الاثنين فاتح يوليوز 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال.