رياضة | نبيل درار يكشف سر فوز المغرب على كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل درار يكشف سر فوز المغرب على كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نبيل درار مدافع منتخب المغرب سعادته بالفوز الذي تحقق على كوت ديفوار بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال درار عقب اللقاء: "حققنا فوزا مهما على منتخب قوي واهم شئ الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث."

وتابع درار قائلا: "اعتمدنا على التنظيم الدفاعي وعلى الرغم من ذلك خلقنا عدة فرص بفضل المرتدات التى نجحنا في تنفيذها."

وعن سر تفوق أسود الأطلسي على الافيال في مباراة اليوم قال: "استرداد الكرات الثانية كان أقوى أسلحتنا اليوم، وهو ما ساعدنا على تقديم مباراة كبيرة."