رياضة | وهبي الخزري لـ"الخليج 365 الرياضي ": كنا نستحق الفوز على مالي والمستوى الفني تحول للأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وهبي الخزري لـ"الخليج 365 الرياضي ": كنا نستحق الفوز على مالي والمستوى الفني تحول للأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وهبي الخرزي نجم المنتخب التونسي على ظهور فريقه بشكل طيب في مباراة مالي بالرغم من التعادل بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب السويس ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الخرزي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : كنا نسعى الى الفوز بالثلاث نقاط ولكن هذا لم يحدث تحصلنا على نقطة واحدة وهذا امر ليس سيء".

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وأضاف :" اعتقد إننا كنا نستحق الانتصار على مالي ولكن غي النهاية النتيجة اصبحت تعادل، اصبحنا اقوياء مقارنة بالمباراة الأولى وتحسن المردود الفني لجميع اللاعبين، لذلك لن نفرط في الفوز بمباراة موريتانيا".

وواصل :" اضعنا الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بالفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ولكن هذا يحدث في كرة القدم".

وقد سجل الخرزي هدف التعادل للمنتخب التونسي أمام مالي، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليصل نسور قرطاج إلى المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين.