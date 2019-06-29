رياضة | وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم وفعاليات حفل قرعة بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (2- 14) سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.

حضر مراسم الحفل الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى الصربية جيلينا ريلجين مندوبة عن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وممثلي الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد المصري، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين، ومندوبي الفرق المشاركة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تشهد مساندة ودعم كامل من القيادة السياسية، الأمر الذي أدي إلى ازدهار الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية، وستشهد المزيد خلال الفترة المقبلة.

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أضاف الدكتور أشرف صبحي أن جميع البطولات التي ستنظمها مصر خلال الفترة المقبلة سيتم إخراجها للعالم بالشكل الذي يليق بريادة مصر على المستوي القاري والعالمي.

وخلال كلمته، قدم أحمد عبد الدايم الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه لاتحاد كرة الطائرة، والذي حقق حلم تنظيم بطولة العالم للناشئات لكرة الطائرة منذ 8 سنوات، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة يُعد العامل الأساسي في إعادة الروح الرياضية والجمهور الي الملاعب المصرية في كافة اللعبات.

أشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة يشارك فيها 20 منتخبا هم "مصر الدولة المنظمة واليابان والصين وتايلاند وكوريا والكاميرون والكونغو وروسيا وإيطاليا وتركيا وبلغاريا ورومانيا وبيلاروسيا والأرجنتين وبيرو والبرازيل وأمريكا وكندا وبورتوريكو والمكسيك".

وقال الدكتور عمرو علوان: "أنه فخور جداً بحصول مصر علي شرف تنظيم هذه البطولة والتي تعد من أكبر البطولات العالمية في لعبة كرة الطائرة"، مؤكدا أن تنظيم مصر لهذه البطولة عقب تنظيم بطولة افريقيا كرة القدم يؤكد على أن مصر هي بلد الأم والأمان، ولديها المقومات الحقيقية لتنظيم أكبر البطولات الرياضية، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة والذي أعاد الرياضة المصرية لمسارها الحقيقي.