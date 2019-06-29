رياضة | الأرجنتين تقهر فنزويلا وتضرب موعدًا ناريًا مع البرازيل بنصف نهائي الكوبا

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تأهل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد فوزه على نظيره الفنزويلي

بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وسجل المهاجم لوتارو مارتينيز الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، قبل أن يعزز البديل دي لوسيلسيو بالهدف الثاني في الدقيقة 74 من المباراة.

وسيلتقي راقصي التانجو مع منافسه منتخب البرازيل في الدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا يوم الأربعاء المقبل.