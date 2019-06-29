الشارقة تحتضن الاجتماع التنسيقي لمسؤولي الأندية البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتضن مقر نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في مقره، الاجتماع التنسيقي لمسؤولي كافة أندية الرياضات البحرية على مستوى الدولة، والذي استهدف التنسيق وتحديد أسس ومعايير محددة تضمن المصلحة العامة للرياضات البحرية على مستوى الدولة وتحقيق مزيد من النجاح لكافة الأنشطة البحرية بما يليق باهتمام وحجم الدعم المرصود من قبل الأندية لهذه الرياضات، التي أصبحت تحظى بمكانة كبيرة على المستويين المحلي والدولي وأصبح لأبطال الإمارات وجود لافت على منصات التتويج العالمية.

مثّل أندية الرياضات البحرية الإماراتية خلال الاجتماع: أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسالم راشد الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله يوسف الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعارف إبراهيم الهرنكي، المدير التنفيذي لنادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وسعود عبدالعزيز الجسمي، مدير الفعاليات بدائرة التنمية السياحية بعجمان، فيما اعتذر عن عدم الحضور أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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وفي بداية الاجتماع، رحب أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لنادي الشارقة بحضور ممثلي كافة أندية الرياضات البحرية إلى مقر النادي بالشارقة، ونقل تحيات علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وجميع زملائه أعضاء المجلس، متمنياً التوفيق لكافة أندية الدولية بما فيه خير الوطن وازدهار وتألق جميع أبطال الدولة في مختلف المناسبات البحرية.

وفي آخر الاجتماع الذي ضم كافة ممثلي أندية الرياضات البحرية على مستوى الدولة، خرج الجميع بتوصيات مهمة سيتم عرضها جميعاً على مجالس إدارات الأندية ثم يبدأ في تنفيذها.

وتضمنت التوصيات، اختيار الرياضات البحرية التي تتناسب مع كل النوادي، واستحداث الرياضات البحرية الجديدة بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضات البحرية في الدولة، وكذلك تحديد تواريخ ثابتة للسباقات بما يتناسب مع كل النوادي، وبما لا يتعارض مع السباقات الأخرى، إضافة إلى وضع جدول زمني موحد لكافة أنشطة الرياضات البحرية على مستوى الدولة، وإعداد تصور تسويقي بهدف جلب رعاة لأهم السباقات البحرية.