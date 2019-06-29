«المحترفين» تعلن مواعيد مباريات دوري وكأس الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2019-2020، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الناقلة للبطولات: أبوظبي، دبي والشارقة الرياضية، والذي عقد بمقر لجنة دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي.

ترأس الاجتماع عبدالحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي للجنة رئيس اللجنة الفنية، وحضره ناصر عبدلله عضو اللجنة، وطه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات، وممثلو القنوات الناقلة، وتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة وشرح لمبادئ البرمجة.

وعليه، سيبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي حيث تقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس/آب 2019، ثم الجولة الثانية يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الثالثة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول 2019، وتختتم مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي بإقامة الجولة السابعة يومي 16 و17 يناير/ كانون الثاني 2020.

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أما بطولة دوري الخليج العربي، ستنطلق في 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين، وتفتتح البطولة بلقاء حتا وشباب الأهلي في الساعة السادسة و45 مساءً، ويحل الظفرة ضيفاً على الجزيرة في التوقيت نفسه، فيما يختتم اليوم الأول بمباراتين في التاسعة والربع مساءً، تجمع الأولى بني ياس وعجمان، ويلتقي الشارقة وخورفكان في المباراة الثانية.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة 20 سبتمبر بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى العين واتحاد كلباء في السادسة و45 مساءً، وفي التوقيت نفسه، يستضيف استاد نادي الفجيرة المباراة الثانية بين فريقي الوحدة والفجيرة. وتختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بديربي دبي بين فريقين النصر والوصل في التاسعة والربع مساءً.

الجدير بالذكر أن لجنة دوري المحترفين اعتمدت في برمجة المباريات على مبادئ محددة، حيث عملت على إقامة المباريات يومي الخميس الجمعة: أربع مباريات يوم الخميس، وثلاث مباريات يوم الجمعة، باستثناء المباريات التي تقام أيام «فيفا»، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وتجاوباً لمطالبات الجماهير من خلال الاستبانات التي طرحتها اللجنة، تقرر إقامة المباريات على توقيتين، بحيث يكون الشوط الأول للمباريات الأولى قبل أذان العشاء مع تثبيت توقيت المباريات في الجولة بناءً على طلب القنوات الناقلة بينما يكون التوقيت الثاني للمباريات بعد نهاية المباراة الأولى بنصف ساعة، وتماشياً مع الدوريات العالمية تم تحديد مباراة الأسبوع على أن تكون دائماً في نهاية اليوم الثاني من كل جولة.