شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب موريتانيا: هدفنا التعويض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كورنتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا لكرة القدم، الأهمية البالغة لمباراة فريقه أمام أنجولا اليوم. وقال مارتنيز في مؤتمر صحفي: «ارتكبنا عدة أخطاء بشأن امتلاك الكرة في مباراة مالي السابقة، المباراة الأولى كانت الخسارة صعبة علينا والآن نسعى للتعويض أمام أنجولا». وأضاف المدرب: «لعبنا مع منتخب أنجولا في التصفيات ونعرفه جيداً فهو فريق جيد على المستوى الجماعي، وعلينا أن نضع حسابات التأهل أمامنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

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