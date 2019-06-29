إنجلترا تتابع طريقها في مونديال السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من النسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2019 في فرنسا بفوزه الكبير على نظيره النرويجي 3-صفر في لو هافر في الدور ربع النهائي.

وحسمت إنجلترا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها هدفين عبر لاعبة وسط مانشستر سيتي جيل سكوت (3) ومهاجمة برمنجهام سيتي إيلين وايت (40).

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ووجهت مدافعة أولمبيك ليون الفرنسي لوسي برونز الضربة القاضية للنرويج بطلة النسخة الثانية عام 1995، بإضافتها الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وأهدرت مهاجمة مانشستر سيتي نيكيتا باريس ركلة جزاء في الدقيقة 83 تصدت لها حارسة مرمى النرويج إينجريد هييلمسيث.

وتلتقي إنجلترا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل في ليون مع الفائز في قمة الدور ربع النهائي بين فرنسا المضيفة والولايات المتحدة التي أقيمت أمس.