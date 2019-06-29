بطولات: نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا | مُلخص أهداف مباراة الارجنتين اليوم نص كتابي ومباراة نارية

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا تأتي ضمن مباريات ربع النهائي والتي يتباعها عشاق الكرة على الصعيد العالمي، حيث تبدأ المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالسطور التالية سوف نعرف ملخص مباراة الارجنتين اليوم.

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا

الارجنتين فنزويلا 2 0

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا، حيث يسعى ميسي إلى التأهل والحصول على البطولة قبل الاعتزال عالميًا، حيث يريد إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج إيجابية مشرفة ترفع اسم بلده عاليًا، بعد أن وضع المشجعين أيديهم على قلوبهم قبل بدء المباراة بدقائق معدودة، يريدون فوز بلادهم بالتأكيد في تلك البطولة القارية التي يُشارك بها نخبة من أضخم أندية كرة القدم الإنجبليزية.

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بطولات ملخص الارجنتين

ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا

أحرز اللاعب لوتارو مارتينيز هدفًا رائعًا في الدقيقة العاشرة وسط أجواء حماسية من الجماهير.

تتبقى دقائق قليلة على نهاية الشوط الأول والنتيجة محسومة حتى التو إلى صالح المنتخب الارجنتيني.

انطلاقة كبيرة من جانب ميسي الذي يسعى للتسجيل.

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا كوبا أمريكا 2019 حتى الآن هدفان مقابل لا شئ لصالح الأرجنتين.

نهاية المباراة.

قدمنا لكم ملخص الارجنتين.