الآن: نتيجة مباراة الأرجنتين وفنزويلا في دور الثمانية من كوبا أمريكا ولقاء قمة في نصف النهائي

نتيجة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم في كوبا أمريكا وملخص أحداث المباراة كتابيا حيث تتجه العيون اليوم لملعب الماركانا في البرازيل متابعة مباراة المنتخب الأرجنتين في مواجهة دور ربع النهائي أمام فنزويلا والتي يسعى من خلالها بكل تأكيد لانهائها لصالحه من أجل التقدم والعبور للأدوار النهائية فقائد المنتخب ليونيل ميسي يريد أن يتوج بهذه البطولة لانهاء سلسلة عدم تحقيق لقب مع المنتخب التي تطارده.

مباراة الارجنتين وفنزويلا

وتمثل هذه المباراة التي ينطلق شوطها الأول في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش عنق زجاجة لراقصي التانجو الذين بدأو البطولة بمباراة مخيبة للآمال ثم مباراة أخرى شهدت أول أهدافهم واللقاء الثالث الذي جمعهم بالمنتخب القطري وتمكنوا من الفوز به والتأهل بالمركز الثاني.

الارجنتين وفنزويلا

وتأتي أهمية اللقاء في اختبار مستوى الأرجنتين مع فريق استطاع احراج المنتخب البرازيلي في مباراته معه في دور المجموعات التي انتهت بالتعادل السلبي فيما بينهم، فهل سيتمكن رفقاء ميسي من تحقيق الهدف والمطلوب للصعود ومواجهة السامبا البرازيلية أم ستكون فنزويلا مفاجأة البطولة.

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا