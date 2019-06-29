ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا 2-0 في كوبا امريكا 2019 ربع النهائي

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم، حجز منتخب الارجنتين مقعداً له في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب منتخب فنزويلا بعد الفوز بهدفين مقابل لا شئ اليوم، سجل الهدف الأول لممنتخب الأرجنتين المهاجم مارتينيز، وأضاف لو سيلسو الهدف الثاني للتانجو الأرجنتيني ليتأهل إلى نصف النهائي ويلتقي البرازيل في الدور القادم.

ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم