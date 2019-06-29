ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا 2-0 في كوبا امريكا 2019 ربع النهائي

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم، حجز منتخب الارجنتين مقعداً له في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب منتخب فنزويلا بعد الفوز بهدفين مقابل لا شئ اليوم، سجل الهدف الأول لممنتخب الأرجنتين المهاجم مارتينيز، وأضاف لو سيلسو الهدف الثاني للتانجو الأرجنتيني ليتأهل إلى نصف النهائي ويلتقي البرازيل في الدور القادم.
ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم
- ودخل منتخب الأرجنتين بالتشكيل الأساسي ، كالتالي: أرماني – سارافيا (فويث) – بيزيلا – أوتاميندي – تاجليافيكو – دي بول – باريديس – أكونيا – ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.
- منتخب الارجنتين دخل الشوط الأول من مباراته أمام فنزويلا مهاجماً لتسجيل أولى الأهداف، واوشك على تحقيق هدفه في الدقائق الأولى لولا سوء الطالع.
- لوتانو مارنينيز يتقدم لمنتخب الارجنتين على فنزويلا في الدقيقة 10.
- يبدأ منتخب الارجنتين الشوط الثاني بأسبقية على مستوى النتيجة بهدف مقابل لا شئ، هدف الارجنتين يعطي رفقاء ميسي الثقة لتسجيل المزيد من الأهداف.
- الدقيقة 55 هجوم ارجنتيني لتسجيل الهدف الثاني ونتيجة 1-0 بين الارجنتين وفنزويلا
- الدقيقة 74 لو سيلسيو نجم ريال بيتيس يسجل الهدف الثاني للتانجو.