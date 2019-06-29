الأرجنتين تتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد التغلب على فنزويلا بهدفين

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ربع النهائي بكوبا أمريكا ضد منتخب فنزويلا، وقد صعد منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة خلف كولومبيا بينما صعدت فنزويلا بعدما حصلت على المركز الثاني أيضاً من المجموعة الأولى.

تُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على قناتي بي أن ماكس الثالثة والرابعة بتعليق علي محمد علي، ومن الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة الأرجنتين وفنزويلا

وقد أكد مدرب منتخب فنزويلا أنه يعمل على إيقاف خطورة ليونيل ميسي بخطة جماعية، وقد فازت فنزويلا على الأرجنتين 3/1 في مباراة ودية قبل ثلاثة أشهر بينما خسرت في كوبا أمريكا 2016 من الأرجنتين، وقد أضاف المدرب أن منتخب فنزويلا قد تطور كثيراً منذ المباراة الأخيرة التي تواجه فيها المنتخبان.

الدقيقة 6: كرة طولية عرضية تمر من دفاع فنزويلا وتتحول للركنية بعد تصويبة اصطدمت بلاعب فنزويلا.

الدقيقة 10: مارتينيز يُسجل الهدف الأول في اللقاء بعدما قام أجويرو بالتسديد لكن مارتينيز قام بتغيير اتجاه الكرة.

الدقيقة 35: الاستحواذ لصالح الأرجنتين في الشوط الأول من عمر المباراة ومحاولات لإحراز هدف آخر

الدقيقة 74: الأرجنتين تُحرز الهدف الثاني في المباراة عن طريق جيوفاني لو سيلسو

انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل لاشيء وتتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.