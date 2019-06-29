الارجنتين والبرازيل في نصف النهائي .. نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم في كوبا امريكا

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم| تأهل منتخب الارجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا ليلتقي البرازيل، بعدما فاز على فنزويلا في ربع النهائي بهدفين مقابل لا شئ، بصم النحم مارتينيز على أول أهداف التانجو، وأضاف لو سيليسو المحترف بصفوف ريال بتيس الأسباني على الهدف الثاني.

تأهل منتخب التانجو بقيادة النجم ليونيل ميسي كوصيف للمجموعة بعد التعادل مع باراجواي والخسارة من كولومبيا والفوز على قطر برصيد 4 نقاط، ويعتمد منتخب الارجنتين على مجموع من اللاعبين الشباب للتتويج باللقب المستعصي عليهم في الأعوام الأخيرة.

منتخب الارجنتين من المنتخبات التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي خاصة مع وجود ليونيل ميسي الذي يتعاطف معه أغلب جماهير كرة القدم للتتويج بلقب مع منتخب بلاده، بعد فشله على مدار 15 عام مثل فيها الأرجنتين من أحراز أي لقب من المنتخب الأول.

تشكيلة منتخب الارجنتين الرسمية

أرماني “الحارس” – سارافيا (فويث) – بيزيلا – أوتاميندي – تاجليافيكو – دي بول – باريديس – أكونيا – ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.

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الدقيقة 10 يبصم مارتينيز على الهدف الأول لرفاق ميسي في مرمى فنزويلا.

نهاية الشوط الأول بتقدم الارجنتين بهدف مقابل لا شئ، الشوط الثاني سيحاول منتخب فنزويلا الهجوم ويترك مساحات كبيرة في خط الدفاع قد يستغلها ميسي ورفاقه لتسجيل المزيد من الأهداف.

هدأ نسق مباراة الارجنتين وفنزويلا في الشوط الثاني، وفشلت محالوات فنزويلا على دفاع الارجنتين لتسجيل هدف التعادل، لكن تركيز الدفاع الأرجنتيني بقيادة اتاوميندي لم يعطيهم الفرصة للتعادل.

لو سيلسو يضيف الهدف الثاني لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 74 ليقترب منتخب الارجنتين من التأهل لنصف النهائي.