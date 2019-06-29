نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة في امم افريقيا

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار | صعد منتخب المغرب إلى الدور الثاني بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شئ، كثالث المنتخبات العربية بعد منتخبا مصر والجزائر، وتقدم منتخب المغرب في الدقيقة 23 بهدف نصيري ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، وظهر لاعبو المغرب بشكل فني أفضل من مباراة ناميبيا الماضية والتي فازوا فيها بهدف يتيم في نهاية المباراة.

مباراة االمغرب وكوت ديفوار

أظهر منتخب المغرب أنيابه الحقيقة في مباراة كوت ديفوار اليوم وأكد على أنه قادم إلى مصر لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب لسنوات طويلة، الجماهير المغريبة متعطشة لتحقيق لقب دولي للمنتخب الذي يطلق عليه “اسود الأطلس” وتتعشم خيراً في تلك المجموعة من اللاعبين الكبار.

تحولت السيطرة من كوت ديفوار للمغرب في الدقائق الأخيرة وسجل نصيري هدف المغرب في الدقيقة 23 ، مباراة المغرب وكوت ديفوار سريعة في مجمل أحداثها خلال دقائق الشوط الأول.

Advertisements

منتخب المغرب الأفضل في الشوط الأول، واستحق الخروج متقدم بهدف نظيف على منتخب كوت ديفوار، ونأمل كجماهير عربية أن يحافظ منتخب المغرب على تقدمه.

يبحث أسود أطلس عن تسجيل الهدف الثاين في الشوط الثاني لتفادي أي أخطاء دفاعية في الدقائق الأخيرة تكلفهم هدف التعادل وخسارة التأهل المبكر.

منتخب المغرب يضيع الكرات السهلة أمام مرمى منتخب كوت ديفوار ويضيع لاعبو المغرب أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.