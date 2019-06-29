نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم في ربع نهائي كوبا امريكا وأهداف مميزة في الشباك

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم، بشغف كبير يترقب جمهور الساحرة المستديرة لقاء منتخب الارجنتين ضد فنزويلا في إطار دور الثمانية لبطولة كوبا امريكا 2019 والمقامة حالياً على الأراضي البرازيلية، حيث يأمل عشاق التانجو في تحقيق الفوز على الخصم واستكمال البطولة التي عاندتهم كثيراً في الفترة الأخيرة.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف كولومبيا، فيما بلغ فنزويلا وصافة المجموعة الأولى خلف البرازيل صاحبة الأرض، بعدما تمكن منتخب السامبا من التغلب على باراجواي بركلات الترجيح، يأمل محبي كرة القدم أن تتمكن الارجنتين من بلوغ نصف النهائي على حساب فنزويلا لملاقاة السيليساو البرازيلي في قمة كروية من العيار الكبير سيتابعها الملايين من المتابعين.

نتيجة الارجنتين وفنزويلا اليوم

ومن المقرر ان تبدأ المباراة الكبيرة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض وسيقوم بالتعليق عليها المعلق علي محمد علي.

وبالتأكيد سيشارك النجم ميسي في التشكيل الأساسي للمباراة لقيادة منتخب بلاده نحو الفوز على الخصم الذي لن يكون سهلاً.

تشكيلة منتخب الارجنتين الرسمية هي: آرماني – تيليافيكو – اوتامندي – بيزيلا – فويث – باريديس – دي باول – آكونا – لاوتارو – اغويرو – ميسي.