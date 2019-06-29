كوره لايف مشاهدة مباراة كولومبيا وتشيلي بث مباشر  كورة اتش دي مباراة كولومبيا وتشيلي يلا شوت...

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موعد مباراة كولومبيا وتشيلي

بطولة كوبا امريكا

الساعة : 01:00 بتوقيت مصر

الساعة : 02:00 بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة كولومبيا مع تشيلي

بث مباشر مباراة كولومبيا مع تشيلي

مباراة كولومبيا مع تشيلي بث مباشر

Colombia vs Chile

Cuba America

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