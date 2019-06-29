ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا كوبا امريكا 2019 أداء رائع لمنتخب التانجو

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ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا في كوبا امريكا 2019، يلتقي المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي أمام فنزويلا في ربع نهائي بطولة copa america لكرة القدم على ملعب ماراكانا بالعاصمة البرازيلية يو دي جانيرو في لقاء سيكون صعب للغاية على اللاعبين، تابعوا نتيجة ماتش الارجنتين وفنزويلا.
نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا
من المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمه، وستكون مباراة الارجنتين وفنزويلا منقولة على قناة bein sport hd3 max بتعليق علي محمد علي، وفي اللقاءات السابقة بين الفريقين على مدار التاريخ تقابلا 26 مرة كان الانتصار حليف منتخب التانجو في 21 مناسبة، مقابل هزيمتين فقط، فيما كان التعادل حاسماً بينهما ثلاث مرات.
ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا
وإذا تمكن المنتخب الارجنتيني من التغلب على فنزويلا في مباراة اليوم، فإنه سيضرب موعداً كبيراً مع البرازيل في نصف نهائي البطولة القارية.
أعلن المدير الفني للأرجنتين عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التي ستخوض اللقاء وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: آرماني، خط الدفاع: تيليافيكو – اوتامندي – بيزيلا – فويث، خط الوسط: باريديس – دي باول – آكونا، وفي الهجوم: لاوتارو – ميسي – اغويرو.
- أطلق حكم اللقاء صافرة بداية ماتش الارجنتين الان ويسعى التانغو إلى مباغتة الخصم مبكراً لخطف هدف التقدم.
- هجمات متبادلة من الفريقين على مرمى الآخر في محاولة لهز الشباك ولكن حراس المرمى يواصلون تألقهم بالتصديات الممتازة.
- الدقيقة 10 تشهد إحراز اهلدف الاول لمنتخب الارجنتين عن طريق مارتينيز.
- مرت نصف ساعة من اللعب ويستحوذ لاعبي راقصي التانغو على الكرة لمضاعفة النتيجة.
- نهاية شوط اللقاء الأول بتقدم الارجنتين على فنزويلا بهدف نظيف وأداء رائع من اللاعبين.
- مع بداية الشوط الثاني كاد أن يسجل منتخب فنزويلا أولى اهدافه ويعادل النتيجة ولكن الحظ لم يحالفهم وترتطم بالقائم.
- لاعبي فنزويلا تواصل الضغط ولكن دفاع الارجنتين متكتل بشكل مميز جداً ويحافظ على شباكه خالية من الأهداف حتى الان.
- سجل البديل جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني للارجنتين في الدقيقة 74 بعد خطأ فادح من حارس المرمى.
- انتهت المباراة بفوز الارجنتين 2-0 وتلاقي البرازيل في نصف نهائي البطولة يوم الاربعاء المقبل.