ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا كوبا امريكا 2019 أداء رائع لمنتخب التانجو

ملخص نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا في كوبا امريكا 2019، يلتقي المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي أمام فنزويلا في ربع نهائي بطولة copa america لكرة القدم على ملعب ماراكانا بالعاصمة البرازيلية يو دي جانيرو في لقاء سيكون صعب للغاية على اللاعبين، تابعوا نتيجة ماتش الارجنتين وفنزويلا.

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا

من المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمه، وستكون مباراة الارجنتين وفنزويلا منقولة على قناة bein sport hd3 max بتعليق علي محمد علي، وفي اللقاءات السابقة بين الفريقين على مدار التاريخ تقابلا 26 مرة كان الانتصار حليف منتخب التانجو في 21 مناسبة، مقابل هزيمتين فقط، فيما كان التعادل حاسماً بينهما ثلاث مرات.

ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا

وإذا تمكن المنتخب الارجنتيني من التغلب على فنزويلا في مباراة اليوم، فإنه سيضرب موعداً كبيراً مع البرازيل في نصف نهائي البطولة القارية.

أعلن المدير الفني للأرجنتين عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التي ستخوض اللقاء وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: آرماني، خط الدفاع: تيليافيكو – اوتامندي – بيزيلا – فويث، خط الوسط: باريديس – دي باول – آكونا، وفي الهجوم: لاوتارو – ميسي – اغويرو.