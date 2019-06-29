live مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونامبيا بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اليوم الجمعة بتاريخ...

live مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونامبيا بث مaباشر كورة بوست، في بطولة تنظمها مصر هيا الافضل علي الاطلاق وهيا بطولة امم افريقيا في نسختها الثانية والثلاثين، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء مبارة هيا الاهم تجمع بين النتخب جنوب افريقيا ونظيرة ناميبيا في اطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة والتي تتضم منتخبات” المغرب، كوت ديفوار، وجنوب افريقيا، وناميبيا”.

مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا

حيث يستضيف استاد”السلام” تلك المبارة الهامة والمصيرة لكل من المتتخبين في تمام الساعة العاشرة مساء،حيث يدخل منتخب جنوب افريقيا هذا اللقاء بدون نقاط بعد سقوطة في الجولة الاولي والافتتاحية امام منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، ممنين النفس للفوز بهذا اللقاء علي نظيرة المنتخب ناميبيا وذلك لاسترجاع الذكريات.

بينما يدخل منتخب ناميبيا هذا اللقاء ايضا بدون نقاط بعد هزيمتة في اللقاء الماضي في الجولة الاولي في تلك المجموعة من المنتخب المغربي بالنيران الصديقة، حيث يسعي منتخب ناميبيا بالفوز علي منتخب جنوب افريقيا وذلك لتحقيق انجاز، وفي تصريح خاص من قبل مدرب جنوب افريقيا بان المنتخب سوف يخوض مبارة قوية جدا امام نظيرو ناميبيا وسيبذلون قصاري جهدهم لخطف ثلاث نقاط لالتقاط الانفاس.

مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونامبيا