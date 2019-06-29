تعرف على نتيجة مباراة الأرجنتين وفنزويلا في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا

يتجدد اللقاء اليوم في كوبا أمريكا بمواجهة مُرتقبة بين الأرجنتين بقيادة ميسي مع فنزويلا في الدور ربع النهائي من البطولة، ومن المُتوقع أن يقوم المدير الفني للأرجنتين بإجراء تعديلات فنية على التشكيل الخاص بمباراة اليوم بحسب ما ذكرت صحف رياضية قبل مباراة اليوم.

موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش والثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والعاشرة بتوقيت مكة المُكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 4 HD وbeIN SPORTS MAX 3 HD بتعليق من علي محمد علي.

نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا

من المُفارقات العجيبة أن الأرجنتين فازت في جميع المباريات التي واجهت فيها منتخب فنزويلا في كوبا أمريكا كما أن الأرجنتين تخطت مباريات الدور ربع النهائي بينما لم يسبق أن تخطت فنزويلا الدور ربع النهائي من البطولة سوى عام 2011 حيث استضافت البطولة على أرضها ولكنها لم تصل للنهائي.

الدقيقة 6: ضربة ركنية للأرجنتين والرأسية القوية فوق العارضة وتتحول لركنية مرة أخرى كرة رائعة وتصويبة ولكن الحارس يتألق.

الدقيقة 10: هدف للأرجنتين بعد تسديدة من أجويرو وقيام مارتينيز بتغيير اتجاه الكرة لتسكن الشباك الآن.

الدقيقة 40: هدف يضيع من جانب الأرجنتين بعد تصويبة صاروخية على مرمى منتخب فنزويلا

الدقيقة 74: جيوفاني لو سيلسو يُسجل الهدف الثاني لصالح الأرجنتين في اللقاء.

حكم المباراة يُطلق صافرة نهاية اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا.