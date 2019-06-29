ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019 | مُباراة ناريّة وتأهل الأرجنتين

ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا، يقود ليونيل ميسي وأجويرو تشكيل المباراة التي تقام ضمن مبارايت كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها الأرجنتين وسط مباراة نارية يتابعها عشاق الكرة المستديرة في ليلة كروية رائعة، حيث يبدأ اللقاء اليوم الجمعة 28-6-2019 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمهورية.

ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا

الارجنتين فنزويلا 2 0

فيما يسعى التانجو في تحقيق الانتصار بالدور الربع النهائي على ستاد ملعب ماراكانا أمام نظيره، على الرغم من صعوبة اللقاء بشكل كبير للغاية، والفائز سوف يواجه منتخب البرازيل في الدور ما قبل النهائي، ملخص مباراة الارجنتين اليوم.

كوبا أمريكا 2019 ملخص ماتش الأرجنتين ضد فنزويلا، فيما أكد ميسي في تصريحات صحفية لبعض الجرائد البريطانية، أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والوصل إلى النهائي قبل اعتزاله، ومن منظور آخر فإن أداء المنتخب ككل يؤكد لنا صعوبة وصوله إلى نهائي كوبا أمريكا والتتويج باللقب، لأنه احتل الدور ربع النهائي بصعوبة كبيرة للغاية.

ملخص ماتش مباراة الارجنتين اليوم