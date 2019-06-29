ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019 | مُباراة ناريّة وتأهل الأرجنتين

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ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا، يقود ليونيل ميسي وأجويرو تشكيل المباراة التي تقام ضمن مبارايت كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها الأرجنتين وسط مباراة نارية يتابعها عشاق الكرة المستديرة في ليلة كروية رائعة، حيث يبدأ اللقاء اليوم الجمعة 28-6-2019 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمهورية.
ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا
|الارجنتين
|فنزويلا
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فيما يسعى التانجو في تحقيق الانتصار بالدور الربع النهائي على ستاد ملعب ماراكانا أمام نظيره، على الرغم من صعوبة اللقاء بشكل كبير للغاية، والفائز سوف يواجه منتخب البرازيل في الدور ما قبل النهائي، ملخص مباراة الارجنتين اليوم.
كوبا أمريكا 2019 ملخص ماتش الأرجنتين ضد فنزويلا، فيما أكد ميسي في تصريحات صحفية لبعض الجرائد البريطانية، أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والوصل إلى النهائي قبل اعتزاله، ومن منظور آخر فإن أداء المنتخب ككل يؤكد لنا صعوبة وصوله إلى نهائي كوبا أمريكا والتتويج باللقب، لأنه احتل الدور ربع النهائي بصعوبة كبيرة للغاية.
ملخص ماتش مباراة الارجنتين اليوم
- بدأ الشوط الأول منذ قليل وركلة قوية من جانب باولو ديبالا.
- سجّل اللاعب لاوتارو مارتينيز أولى الأهداف لصالح الارجنتين وتقدم لصالح النتخب الأرجنتيني.
- نتيجة الارجنتين وفنزويلا ينتهي الشوط الأول بعد لحظات قليلة دون أي تغيير.
- ملخص مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم، استحواذ ملحوظ لصالح الأرجنتين وفنزويلا ملخص الماتش الآن.
- فوز فنزويلا على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هخدف واحد نظيف منذ ثلاثة أشهر يبعث حالة من القلق لأنصار ومشجعي ليونيل ميسي.
- نهاية الشوط الأول والنتيجة لصالح الارجنتين رغم ضعف الأداء.
- الحظ لا يحالف فنزويلا هذه الليلة، إذ حاول أحد اللاعبين إحراز هدف ولكن تصدى له الحارس سرخيو روميرو.
- تغطية دفاعية ممتازة.
- ركنية لصالح فنزويلا، ومدافعة رائعة من الارجنتين، حيث أنّ الخسارة الوحيدة أمام النهائي 2011 أمام أورجواي بركلات الترجيح.
- استئناف اللعب بعد مراجعة تقنية الـ Var.
- تأثر ميسي بالرقابة وضعف الأداء خلال الشوط الثاني ولكن هناك تنظيم كبير للارجنتين، مُلخص فنزويلا والأرجنتين.
- منتصف الشوط الثاني، ودخول لوفرسو كلاعب بديل.
- كرة داخل منطقة الجزائر للمرة الثانية، ولكن تصدى اللاعب فرانكو أرماني لضربة قوية داخل الشباك.
- الارجنتين تبحث عن هدف ثاني للتأهل ومواجهة البرازيل في المباراة المقبلة.
- جوووووول هدف للتانجو الأرجنتين الدقيقة الثامنة والستين بدون تسلل من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي جيوفاني لو سيلسو بعد ارتداها من حارس المرمى.
- توقف المباراة لشرب الماء والنتيجة هدفان بلا رد لصالح الأرجنتين.
- يبحث الفريق الاخر عن تأهل لم يتحقق منذ 26 عام.
- يأتي السبب الرئيسي في تلك النتيجة الإيجابية هو عدم التركيز على ميسي فقط.
- التبديل الثالث للمنتخب الفنزولي وأداء رائع من الأرجنتينيباولو ديبالا.
- أداء مميز من الأرجنتين ومهارة رائعة من معظم اللاعبين الأساسيين والبدائل.
- الآن خروج الكرة خارج الملعب وميسي يبحث عن التسديد وكرة جميلة من جانبه.
- تبقى 5 دقائق بدل ضائع.
- اكتفاء فنزويلا بالوصول إلى ربع النهائي..
- نهاية المباراة.
- قدّمنا لكم ملخص مباراة الأرجنتين كوبا أمريكا 2019 أمام فنزويلا.