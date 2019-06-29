التانجو في مواجهة السيليساو: نتيجة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم في كوبا أمريكا

نقدم نتيجة مباراة الارجنتين وفنزويلا، يعود اليوم منتخب التانجو الأرجنتيني لبطولة كوبا أمريكا بعد توقف دام عدة أيام منذ انتهاء دور المجموعات ليلتقي الليلة في مباراة منتظرة من جانب الكثير من الجماهير حول العالم مع المنتخب الفنزويلي في رحلة شاقة نحو حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي الذي يبحت عنه الجميع لاسيما رفقاء ميسي.

مباراة الارجنتين وفنزويلا

وعن هذه المباراة فان موعدها سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت مصر وستُنقل عبر قنوات بي ان ماكس الثالثة والرابعة بتعليق من علي محمد علي، ويهدف المنتخب الأرجنتيني لحسم المباراة في شوطها الأول والنجاة من فخ التعادل وركلات الترجيح التي حسمت مباراة البرازيل وباراجواي بالأمس.

الأرجنتين وفنزويلا

وأكد المدير الفني للتانجو سكالوني مساء أمس الخميس أنه لم يستقر بشكل كامل على التشكيلة التي سيخوض بها هذا اللقاء فهو يفكر مليا في ايجاد طريقه تمكنه من الانقضاض الهجومي واختراق الدفاعات الفنزويلية بشكل جيد وعلى أساسها ستكون الخطة موضوعة، يذكر أن سكانولي قد اعتاد في وقت سابق على نشر التشكيل مبكرا.

نتيجة مباارة الارجنتين وفنزويلا

ويتعرض منتخب الأرجنتين لحملة من الانتقادادت التي تبدو منطقية للكثير فبرغم من قوة الخط الهجومي للمنتخب بقيادة ميسي وأجويرو لم يسجل الفريق سوى 3 أهداف في 3 مباريات منها هدف من علامة الجزاء

تشكيل التانجو: أرماني، فويث، أوتامندي، بيزيلا، تاجليافيكو، دي بول، أكونيا، بارديس، ليونيل ميسي، سرجيو أجويرو، مارتينيز