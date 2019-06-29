كتابيًا.. ملخص مباراة المغرب وكوت ديفوار وتأهّل المغرب للدور ثمن النهائي

مباراة المغرب وساحل العاج ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث يسعى منتخب المغرب إلى الفوز على نظيره في مباراة اليوم، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار، الارجنتين وفنزويلا بث مباشر كورة ستار.

ملخص مباراة المغرب وكوت ديفوار

ملخص ماتش المغرب وكوت ديفوار، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة، السادسة بتوقيت المملكة المغربية، حيث يستعد منتخب المغرب لمواجهة المنتخب الإيفواري على ملعب السلام.

فقد أشار إبراهيم كمارا المدير الفني لمنتخب ساحل العاج، أن هدفهم الوصول إلى الأدوار النهائية من التوتال وليس فقط الفوز على أسود الأطلس، على الرغم من أن تلك المواجهة ستكون صعبة إلى حد كبير، لأن المنتخب المغربي يضم نخبة من أكثر لاعبي كرة القدم مهارة أمثال حكيم زياش ويوسف النصيري الذي أحرز هدفًا في المباراة الماضية.

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تم استبعاد كل من يوسف أيت بناصر، نبيل درار، مهدي بوربيعة، من هذا الماتش، وحل محلهم الثلاثي نصير مزراوي، كريم الأحمدي، يونس بلهندة.

فيما كشف مدرّب كوت ديفوار نقاط القوة التي تقف في صالح فريق أسود الأطلس، أبرزها الاسقرار الفني والإداري، كما أن المباراة الخاصة بهم أمام ناميبيا في الجولة الأولى ليست مقياسًا للقوة الحقيقية الخاصة بهم، وسط ثقة عالية بفوز فريقه، خصوصًا بعد أن حقق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تشكيل المغرب: ياسين بونو – أشرف حكيمي – مهدي بنعطية – غانم سايس – نبيل درار – حكيم الأحمدي – مبارك بوصوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نورالدين أمرابط – يوسف النصيري.

تشكيل كوت ديفوار: سيلفين جوبوهو – ونلو كوليبالي – إسماعيل تراوري – سيرجي كانون – سيرجي أورييه – فرانك كيسيه – سيري دي – ماكس آلان جراديل – جان سيري – نيكولا بيبي – جوناثاني كوجيا.

ملخص المغرب وساحل العاج