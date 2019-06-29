نتيجة مباراة المغرب اليوم أمام كوت ديفوار ضمن مباريات دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تترقب جميع الجماهير العربية مباراة المغرب اليوم أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام.

وستكون مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1، وكذلك من خلال قناة تايم سبورت من خلال التردد الأرضي فقط.

استطاع المنتخب المغربي في تحقيق فوز مهم في الجولة الأولي على منتخب ناميبيا بهدف دون رد، كما فاز منتخب كوت ديفوار بالنتيجة نفسها على جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة المباراة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز لحسم التأهل للدور التالي من البطولة.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

المغرب كوت ديفوار 1 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وكوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، ومازالت النتيجة هي التعادل بدون أهداف.

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يوسف النصيري يسجل الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار الآن هي 1-0 لصالح المغرب.

نهاية أحداث الشوط الاول من مباراة المغرب ضد كوت ديفوار بتفوق المغرب بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 74: سيطورة كبيرة من جانب المنتخب المغربي على معظم أوقات الشوط الثاني، ومحاولات مستمرة من لاعبي المغرب لتسجيل الهدف الثاني.

نهاية المباراة بفوز المغرب على كوت ديفوار بهدف دون رد، وتحسم التأخل للدور التالي.