نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم .. تأهل اسود الأطلس لثمن النهائي

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم| تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوزه الثاني على كوت ديفوار بهدف نظيف سجله نصيري ي الدقيقة 23، لتيأهل منتخب المغرب مع منتخب مصر ونيجيريا والجزائر إلى الدور القادم.

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مباراة المغرب وكوت ديفوار

منتخب ساحل العاج يعتبر من المنتخبات الأفريقية التي تتوافر على مجموعة من أفضل محترفي الملاعب الأوروبية، وهو مرشح قوي لنيل اللقب القاري، ويلتقي اليوم الساعة 16:30 ضد منتخب أسود الأطلس في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس امم افريقيا.

وانتهت مباراة المغرب الأولى ضد ناميبيا بهدف مقابل لاشئ، أما كوت ديفوار فازت على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة،

وتفوق منتخب المغرب على كوت ديفوار على مستوى الأداء والنتيجة، وكان قريب من تسجيل هدف ثاني في الشوط الثاني لكن سوء التوفيق والحظ لم يحالفه نهائياً لتنتهي المباراة بفوز المغرب على كوت ديفوار بهدف نظيف.