الأسود تتأهل: نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار في قمة المجموعة الرابعة والنصيري يؤمن الصعود

نتيجة مباراة المغرب وكوت دي فوار، عشاق الكرة الجميلة على موعد مرتقب بشدة لمتابعة مباراة هامة للغاية من أجل حسم الصعود وخطف بطاقة تأهل أولى في مجموعة صعبة ألا وهى المجموعة الرابعة وموعدنا مع مباراة المغرب وكوت ديفوار أو المنتخب الذي ما زال يطلق عليه الكثير ساحل العاج برغم من تغيير اسمه منذ عدة سنوات.

مباراة المغرب وكوت ديفوار

وتنطلق المباراة الهامة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة حيث تُقام على ملعب السلام، وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزا في المباراة الأولى أمام ناميبيا بشق الأنفس بهدف نظيف في آخر دقائق الشوط الثاني بضربة رأسية عكسية سجلها المدافع في مرماه حفظت الثلاث نقاط التي تتصدر بها المغرب المجموعة تقاسما مع كوت دي فوار.

المغرب وكوت ديفوار

ومن المتوقع أن يشهد استاد السلام توافد جماهيري كبير من الجماهير العربية لاسيما الجماهير المصرية التي ساندت أسود الأطلسي في المباراة الأولى ومع ازدياد قوة المنافس عندما نتحدث عن كوت دي فوار فانه من المتوقع حضور الجمهور بكثافة اليوم لدعم المنتخب المغربي الذي يضم كوكبة من اللاعبين المحترفين المميزين

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

وأكد المدرب رينارد مدرب المغرب أنهم جاهزون لمواجهة اليوم بكامل طاقتهم لكن فقط ما يزعجه هو اصابة خالد بو طيب مهاجم المنتخب والمحترف بنادي الزمالك المصري وأنه يتمنى أن يعود للشفاء سريعا

تشكيل المغرب اليوم: ياسين بونو، أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار، مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة، حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري