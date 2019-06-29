ملخص نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار كاس الامم الافريقية صعود اسود الاطلس

ملخص نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار في كأس الامم الافريقية، يتواجه المنتخب المغربي أمام منافسه ساحل العاج ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بطولة كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ملعب السلام في قمة كروية كبيرة من المنتظر أن تكون مليئة بالتشويق منذ انطلاقتها.

مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم

يبدأ اللقاء على المستطيل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت الرياض، وسيتم إذاعة ملخص مباراة المغرب وكوت ديفوار من خلال قناة bein sport hd max بالتعليق العربي للمعلق جواد بده.

وأسند الاتحاد الافريقي مهمة إدارة المواجهة الحاسمة إلى الحكم الكاميروني نيانت أليوم ويعاونه كلاً من مينكواندي والفيس نيوبو، أما الجكم الرابع فسيكون نغامبو ندالا، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يدير اللقاء الحكم المصري ابراهيم نور الدين ولكن اعتراضات الجانب المغربي أبعدته عن المهمة.

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ملخص نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

وألتقي المغرب وكوت ديفوار في 14 مباراة من قبل تاريخياً، فاز كوت ديفوار خمس مرات مقابل أربع انتصارات لأسود الأطلس، فيما كان التعادل حاضراً بينهما 5 مرات أخرى.

تشكيلة المغرب الرسمية جاءت كالآتي: بونو – حكيمي – سايس – بنعطية – درار – الأحمدي – بوصوفة – بلهندة – امرابط – النصيري – زياش.

تشكيلة كوت ديفوار الأساسية: حراسة المرمى: غوبوهو، خط الدفاع: كوليبالي – تراوري – كانون – اورييه، خط الوسط: كيسي – جان سيري – سيريه – جرادل – كودجيا – بيبي.