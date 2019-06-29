نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة كأس الأمم | تأهل المغرب

الارجنتين وفنزويلا بث مباشر كورة ستار، حيث يخوض المنتخبان المباراة ضمن قمة المجموعة الرابعة اليوم الجمعة الساعة السادسة مساءً على ستاد السلام بتوقيت جرينتش، السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

حيث أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن المباراة سوف تكون صعبة وتحتاج إلى التركيز في حركات الخصم، ختى يتم تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، فضلاً عن الوصول إلى دور ثمن النهائي من البطولة الأفريقية لتكون في صالح منتخبهم.

ملخص ماتش المغرب وكوت ديفوار

المغرب كوت ديفوار 1 0

فيما وجّه اللاعب المغربي يونس بلهندة رسالة من العيار الثقيل لمن ينتقد المدير الفني للفريق، مؤكداً أنه مدرب يحقق نتائج إيجابية في التأهل إلى مونديال كأس العالم العام الماضي، على أن تكن تلك المباراة هي االحاسمة خاصة بعد الفوز على ناميبيا.

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تبدأ قمة الجولة الثانية من البطولة الأفريقية للتنافس على اللقب الأفريقي خلال دقائق قليلة، حيث يقوم اللاعبون بتغيير الملابس في غرفهم.

الجدير بالذكر أنّ رينارد يخطط لانتقام جديد من الأفيال، بالإضافة إلى أن هناك صراع وتنافس كبير على قمة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تذاع على قناة بين سبورت.