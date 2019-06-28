الان تتابع تصفية الاتحاد مستمره: باجندوح خارج أسوار العميد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - احمد الشمراني - جده
أعلنت إدارة نادي الاتحاد متمثلة في رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي عدم رغبتها في تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم جمال باجندوح وكانت قد أعلنت أيضاً قبل ساعات عن مخالصة اللاعب أحمد عسيري لعدم الحاجه لخدماته، في إشارة واضحة من قبل الجهاز الإداري لعمل غربلة كبيرة في الفريق الاتحادي والتعاقد مع لاعبين جدد في الفترة المقبلة.
من جهته، شكر مجلس الإدارة الاتحادية اللاعبين على ماقدماه للفريق طوال وجودهما وتمنى لهما التوفيق في مشوارهما الرياضي المقبل.
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