الان تتابع بطل اليونان “الاستثنائي” يقود دفة #الهلال التدريبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبدالعزيز السديري-الرياض
أتمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اتفاقها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستلام الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي شاموسكا.
وضجت الصحف اليونانية خلال اليومين الماضية بعد إعلان خبر انفصال المدرب الروماني عن ناديه باوك اليوناني المتأهل حديثاً لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ وهو الأمر الذي فاجئ الجماهير اليونانية ولاسيما بعد نجاح المدرب في الموسم المنصرم بتحقيق الدوري اليوناني دون أي خسارة بعد غيابٍ استمر لأربعةٍ وثلاثين عامًا،بالإضافة إلى تحقيقه بطولة الكأس.
حيث خاض لوشيسكو خلال فترته التدريبية مع الفريق اليوناني 94 لقاءاً استطاع الانتصار في 68 منها فيما تعادل في 12 وخسر 14.
وتعد تجربة الهلال الثانية لرازفان في المنطقة بعد تجربته في الدوري القطري وتحديداً مع نادي الجيش والتي استمرت لموسمين خلال الفترة 2012-2014.
كانت هذه تفاصيل خبر بطل اليونان “الاستثنائي” يقود دفة #الهلال التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.