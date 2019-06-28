بطل اليونان “الاستثنائي” يقود دفة #الهلال التدريبية

جدة - عمرو شويل عبدالعزيز السديري-الرياض

أتمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اتفاقها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستلام الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي شاموسكا.

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وضجت الصحف اليونانية خلال اليومين الماضية بعد إعلان خبر انفصال المدرب الروماني عن ناديه باوك اليوناني المتأهل حديثاً لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ وهو الأمر الذي فاجئ الجماهير اليونانية ولاسيما بعد نجاح المدرب في الموسم المنصرم بتحقيق الدوري اليوناني دون أي خسارة بعد غيابٍ استمر لأربعةٍ وثلاثين عامًا،بالإضافة إلى تحقيقه بطولة الكأس.

حيث خاض لوشيسكو خلال فترته التدريبية مع الفريق اليوناني 94 لقاءاً استطاع الانتصار في 68 منها فيما تعادل في 12 وخسر 14.

وتعد تجربة الهلال الثانية لرازفان في المنطقة بعد تجربته في الدوري القطري وتحديداً مع نادي الجيش والتي استمرت لموسمين خلال الفترة 2012-2014.