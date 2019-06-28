تغريدة “#شاورمر” تشعل غضب الهلاليين والجماهير تدشن “هشتاق المقاطعة”

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

أشعلت تغريدة مطعم “شاورمر” غضب جماهير نادي الأزرق الهلال وذلك بعد رد المسؤول عن حساب المطعم على أحد الحسابات المهتمة بأخبار نادي الهلال بطريقة ساخرة، لتطالب جماهير الأزرق بمقاطعة المطعم، تحت هاشتاق بمسمى #مقاطعة_شاورمر.

وقال الحساب الشهير والمهتم بأخبار نادي الهلال “الموج الأزرق”: تدرس إدارة ⁧‫#الهلال‬⁩ العرض المقدم من “شاورمر” لتكون من ضمن الرعاة للنادي، ولم تتخذ الإدارة قرارًا نهائيًا حول الموافقة من عدمه.

و رد حساب المطعم قائلاً : “تصحيح للخبر: تدرس إدارة ⁧‫#شاورمر‬⁩ طلب نادي ⁧‫#الهلال‬⁩ برعايتها”.

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وبعد غضب جماهير الهلال على تغريدة شاورمر والتي اعتبروها مسيئة علق حساب شاورمر مرة أخرى قائلاً: “يا ساتر جمهور الزعيم ماينمزح معه .. نتمنى نرعى جميع الفرق السعودية ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ⁧‫#شاورمر‬⁩”.