شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيرى» يدرس إجراء تعديلات على المنتخب أمام أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عودة عمرو وردة للمنتخب بعد الضغوط التى مارسها لاعبو الفراعنة للعفو عن زميلهم بعد استبعاده على خلفية أزمته فى واقعتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتقرر عدم مشاركة «وردة» حتى نهاية الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية تدخل لاعبى المنتخب، على رأسهم محمد صلاح، للعفو عن زميلهم، كما نشر عمرو وردة مقطع فيديو، اعتذر خلاله للجماهير المصرية عما بدر منه.

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على صعيد آخر، عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبى المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى فى مقر إقامة الفريق مساء أمس الأول، فى حضور المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حث اللاعبين خلالها على بذل أقصى الجهد لتحقيق ما ينتظره الملايين من الشعب المصرى منهم فى بطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر حاليا، وأثنى أبو ريدة، خلال الاجتماع، على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم فى العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأى قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم فى هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم فى الملعب لإسعاد الجماهير.

يأتى هذا فى الوقت الذى يختتم فيه المنتخب الوطنى تدريباته، اليوم السبت، على ملعب الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا فى ختام مبارياته بالدور الأول للبطولة، وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة، بجانب تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية لتجنب تكرارها لرغبته فى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الترتيب، وتقرر إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، وبات أحمد على، مهاجم المقاولون العرب، قريبا من المشاركة فى مركز رأس الحربة أساسيًا أمام أوغندا، فى ظل عدم فاعلية مروان محسن وتواضع أدائه الهجومى فى المباراتين السابقتين، على أن يحل أحمد حسن «كوكا» كبديل فى الشوط الثانى، كما ظهر اهتمام «أجيرى» بعماد نبيل «دونجا»، خلال التدريبات، حيث دخل فى الصورة للظهور بالمباراة بدلًا من محمد الننى الذى يرغب المدير الفنى فى إراحته خوفًا من حصوله على الإنذار الثانى، بجانب عمر جابر وأحمد أيمن منصور، بينما استبعد مصدر داخل المنتخب فكرة إراحة محمد الشناوى وتقرر استمراره فى حراسة عرين الفريق، خاصة بعد نجاحه فى الذود عن مرماه ببسالة دون استقبال شباكه أى أهداف، وحذر «أجيرى» خلال جلسته مع اللاعبين على هامش التدريبات أمس من الإنذارات لتجنب إيقافهم فى الأدوار التالية، كما شدد على ضرورة اللعب الجماعى والبعد عن الفردية فى الأداء وذلك بعدما تحفظ على أداء بعض اللاعبين خلال المباراتين السابقتين، فيما خضع محمد الشناوى حارس المرمى لتدريبات مكثفة تحت إشراف أحمد ناجى، مدرب الحراس، لتجهيزه جيدًا وعلاج الأخطاء التى وقع فيها بجانب تشجيعه على الاجتهاد للحفاظ على مستواه الفنى.