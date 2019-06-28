شكرا لقرائتكم خبر عن محاربو الصحراء.. بريق المنتخب الجزائرى يعود فى مصر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت بعثة المنتخب الجزائرى لكرة القدم ليلة سعيدة عقب التأهل.. استعاد «محاربو الصحراء» بريقهم كأحد المنتخبات الإفريقية والعربية الكبرى بعد التأهل إلى دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا عقب تصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على السنغال بهدف مقابل لا شىء سجله يوسف البلايلى فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

كان المنتخب الجزائرى قد ابتعد عن المنافسة فى البطولات الإفريقية، ولاسيما البطولة السابقة من الدور الأول.. لكن البطولة الحالية التى تقام فى مصر استطاع «محاربو الصحراء» تخطى الدور الأول بعد اعتلاء المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، سواء بالفوز على كينيا فى الجولة الأولى أو السنغال أمس الأول.

وشهد فندق إقامة اللاعبين احتفالات صاخبة، سواء من الجالية الجزائرية أو الجماهير المصرية التى حرصت على الاحتفال مع أشقائهم فى شوارع القاهرة، ورفعت الأعلام المصرية والجزائرية احتفالا بالتأهل إلى دور الـ16.

من جانبه، أعرب جمال بالماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على السنغال وتصدر المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا، وقال «بلماضى» خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: «دخلنا المباراة بهدف واحد، وهو تحقيق الفوز للعبور إلى الدور الثانى.. نعلم أننا واجهنا فريقا كبيرا ومرشحا للبطولة، لكننا نجحنا فى إسقاطه».

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وأضاف: «نعمل على التكتيك الفنى داخل الملعب منذ شهر، وظهر ذلك خلال مواجهة السنغال، وأتوجه بالشكر للجميع داخل المنتخب واللاعبين على المجهود الرائع الذى بذلوه خلال اللقاء».

وشدد «بلماضى» على أن «الفوز على السنغال لم يكن سهلا، والجميع يعلم جيدًا قوة المنافس، لكننا سوف نستعد لمواجهة تنزانيا من أجل الفوز وضمان تصدر المجموعة».

وأكد رياض محرز، قائد المنتخب الجزائرى، أن التأهل للدور الثانى كان عن جدارة واستحقاق، لافتا إلى أن مواجهة السنغال لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المنافس لم يكن ساديو مانى فقط، لكنه يعتمد على اللعب الجماعى.

وأكد نجم الكرة الجزائرية أن الفوز كان مهما جدا حتى تستعيد الكرة الجزائرية بريقها، وأهدى «محرز» الفوز إلى جماهير بلاده التى ساندت الفريق وتواجدت لدعمه.

يأتى هذا فى الوقت الذى حصد فيه إسماعيل بن ناصر جائزة أفضل لاعب فى المباراة، وأوضح اللاعب أنه يشعر بالفخر بعد حصوله على الجائزة للمرة الثانية على التوالى بالكان، بعدما نالها فى اللقاء الماضى أمام كينيا.