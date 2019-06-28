شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسود» تبحث عن تأمين الصدارة أمام «البلاك ستارز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة من العيار الثقيل، وإحدى قمم بطولة أمم أفريقيا، يصطدم منتخب غانا بنظيره منتخب الكاميرون، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية فى المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا، والتى من المقرر أن تنطلق فى السابعة مساء اليوم السبت.

ويبحث المنتخب الغانى، الذى يمتلك أربعة ألقاب فى البطولة، عن تحقيق انتصاره الأول فى النسخة الحالية للمسابقة، وتعويض تعادله المُخيِّب مع منتخب بنين، الذى يتقاسم معه المركز الثانى فى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الكاميرونى «حامل اللقب»، الذى يتربع على الصدارة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 2- 0 على غينيا بيساو فى الجولة الأولى.

وتلقى المنتخب الغانى ضربة موجعة بسبب غياب أندريه أيو، قائد المنتخب، فى اللقاء المرتقب أمام الكاميرون، كما تأكد غياب زميله توماس أجيبونج بسبب الإصابة.

وأصدر الاتحاد الغانى لكرة القدم بيانًا على موقعه الإلكترونى الرسمى، كشف من خلاله أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، بعدما أُصيبا خلال تعادل الفريق 2- 2 أمام نظيره البنينى، فى مستهل مباريات المنتخب الملقب بـ«النجوم السوداء»، ما دفع كويسى أبياه، مدرب الفريق، إلى استبدالهما، وأشار الاتحاد فى بيانه إلى أن الفحوصات أثبتت عدم قدرة اللاعبين على اللحاق بالمباراة.

من جانبه، طالب «أبياه» بعدالة تحكيمية فى المباريات المقبلة لـ«البلاك ستارز»، رافضًا الإدلاء بتصريحات ضد الحَكَم التونسى يوسف السرايرى، الذى أدار لقاء بنين.

وقال «أبياه»: «الحَكَم طرد لاعبنا، جون بوى، لا أعلم مدى صحة القرار، ولن أتحدث عن التحكيم، ولكن أطالب بعدالة تحكيمية فى المباريات المقبلة».

وعن تأزم موقف الفريق فى المجموعة، قال: «لم أفقد الثقة فى فريقى، وسنفوز فى المباريات المقبلة، وأولاها مع الكاميرون».

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فيما قال أسامواه جيان إن النجوم السوداء ستعود بقوة أمام الكاميرون.

وأضاف: «تأثرنا بشكل كبير فى مواجهة بنين، بعد طرد (بوى)، من أصعب المواقف فى كرة القدم استكمال المباراة والفريق ناقص العدد، استغل منتخب بنين ذلك، وتمكن من إدراك التعادل، فيما حاولنا تقليل خطورة المنافس، وحصلنا على نقطة جيدة أمام بنين، وهربنا من الهزيمة، وسنعوض أمام الكاميرون، وأعتقد أن القرعة جيدة لمنتخب غانا، سنسعى لعلاج الأخطاء التى وقعنا بها خلال مواجهة بنين من أجل العودة إلى الطريق الصحيح».

وأكد جوردان أيو، نجم منتخب غانا، أن فريقه لا يشعر بالضغط. وقال: «لا نشعر بالضغط بعد التعثر فى المباراة الأولى، لدينا ثقة كبيرة فى قدرتنا على قهر الكاميرون والعبور لدور الـ16».

فيما قال كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، إن منتخب الكاميرون قادر على الفوز على النجوم السوداء، بل الأكثر من ذلك أنه قادر على أن يحتفظ باللقب، وإنه يثق فى لاعبيه ثقة كاملة.

وأوضح «سيدورف» أن فريقه قدم مباراة جدية أمام غينيا بيساو، كما وجّه الشكر إلى لاعبيه على الأداء المميز، بعد تجاوز ما حدث من أزمات ومشاكل قبل التواجد فى مصر لخوض منافسات البطولة، كما أشار «سيدورف» إلى أن القادم بالنسبة لمنتخب «الأسود» سيكون أفضل بكثير.

وقال: «أعتقد أننا حققنا بداية قوية بالفوز على غينيا بيساو بثنائية دون رد، القادم سيكون أفضل، وسنتغلب على غانا لضمان التأهل للدور الثانى».

فيما كشف تقرير مستشفى هيئة قناة السويس تفاصيل الموقف الطبى للاعب الكاميرونى، تاجو جويل، الذى تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده بسبب معاناته مشاكل فى القلب.

وأوضح التقرير أن قرار السماح للاعب بالمشاركة فى البطولة أو عدمها يرجع إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».