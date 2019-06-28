شكرا لقرائتكم خبر عن «أمونيكى»: تنزانيا ليست قادرة على المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النيجيرى إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى لمنتخب تنزانيا، أن نقص خبرة لاعبيه هو السبب فى الخسارة أمام كينيا 2- 3، فى ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتتذيل تنزانيا، التى تقدمت على كينيا مرتين فى النتيجة، المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط، علمًا بأنها خسرت مباراتها الأولى أمام السنغال 0- 2. وقال «أمونيكى»، فى مؤتمر صحفى: «فى عالم كرة القدم إذا لم تحافظ على تقدمك فسوف تخسر. المباراة شهدت أحداثًا جنونية، نفتقد الخبرة، وسنعمل على بناء فريق قوى للمنافسة فى المستقبل».

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وأضاف: «لم نكن فى حالة تسمح لنا بالمنافسة، تنقصنا الخبرة، أتمنى أن نستمر فى تقوية أنفسنا، أنت كمدرب تريد أن تغير الأشياء، ولكن على أرضية الميدان شىء آخر. المباراة أفادتنا».

وتابع «أمونيكى» أن منتخب كينيا لم يكن فى حالة تسمح له بالمنافسة مع بقية المنتخبات، لافتًا إلى أن الوضع الحالى للفريق لا يسمح بذلك.

واستطرد قائلًا: «نحن محظوظون عندما تأهلنا إلى هذه البطولة لأنه لا أحد كان يتوقع ذلك. نود أن نصل إلى النهائى، لكن ليست لدينا الكفاءات والخبرة المطلوبة».