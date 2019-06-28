شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضع خطة بديلة بعد فشل صفقة «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أبلغ الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، بفشل صفقة التعاقد مع بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت إدارة مانشستر يونايتد تطالب بالحصول على 160 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع بول بوجبا إلى ريال مدريد، ولكن بيريز يرى أن الطلبات مبالغ فيها للغاية.

وقالت الصحيفة إن زيدان كان يحلم بالتعاقد مع بوجبا من أجل تدعيم خط وسط الملكى فى الموسم الكروى الجديد، بعد الصفقات النارية التى تعاقد معها الريال حتى الآن فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز لديه أسماء كثيرة مرشحة لتدعيم خط وسط الريال، لكن الأبرز هم الدانماركى كريستيان إريكسين جوهرة توتنهام الإنجليزى، أو الفرنسى تانجاى ندومبيلى لاعب ليون الفرنسى أو الهولندى فان دى بيك الذى برز هذا الموسم مع أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، ومن المؤكد أنّ النادى سيوقع مع لاعب واحد فى هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الآن من الفريق من أجل توفير القيمة المالية لتمويل الصفقة المنتظرة.

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وتابعت أن إدارة الميرنجى وضعت فان دى بيك، نجم وسط أياكس، فى أول الأسماء من أجل التعاقد معه فى خط الوسط، بعد تعقد صفقة التعاقد مع بول بوجبا، حيث دخل بيريز فى مفاوضاته مع أياكس الهولندى، ويجهز عرضا بقيمة 50 مليون يورو.

كان فان دى بيك قد تألق بشكل لافت مع أياكس الهولندى فى الموسم المنتهى ومنتخب بلاده، مما وضعه محط اهتمام عدة أندية أوروبية، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن هناك قرارا سيصدم جماهير ريال مدريد بقوة وهو اقتراب استمرار الدولى الويلزى جاريث بيل ضمن صفوف الميرنجى فى الموسم المقبل، حيث لا يفكر اللاعب فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن جاريث بيل يرغب فى بدء فترة الإعداد مع ريال مدريد، المقررة فى 14 يوليو المقبل، وخوض المعسكر الإعدادى للموسم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال متبقيا فى عقده مع الملكى ثلاث سنوات مقبلة، ويحصل على راتب سنوى يبلغ 17 مليون يورو.

كان ريال مدريد قد ضم جاريث بيل من توتنهام فى صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو وينال اهتمام كل من إنتر ميلان ومانشستر يونايتد هذا الصيف، لاسيما بعدما أخطر زيدان الويلزى جاريث بيل أنه خارج خطط الميرنجى فى الموسم الجديد.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حسم حتى الآن خمس صفقات بالتعاقد مع اللاعبين، البلجيكى إيدين هازارد، والصربى لوكا يوفيتش والبرتغالى إيدير ميليتاو، والبرازيلى رودريجو جويس والفرنسى فيرلاند ميندى.