شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي فى بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد تغلبه على منتخب فنزويلا 2 / صفر، اليوم الجمعة، في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 74.
وصعد المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثاني برصيد أربع نقاط، فيما تأهل المنتخب الفنزويلي لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط.
وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع المنتخب البرازيلي في الدور قبل النهائي.
كان المنتخب البرازيلي صعد للدور قبل النهائي بتغلبه على باراجواي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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